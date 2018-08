Oberndorf a. N. Bewährungsstrafe nach Schlägerei in Gaststätte

Ungebührliches Verhalten

Der damals deutlich angetrunkene Angeklagte, so schilderte eine Polizeibeamtin, habe auch während der Anwesenheit der Polizisten provoziert und sich unkooperativ verhalten. "Ich war an diesem Abend einfach aufgewühlt und stinksauer über sein Benehmen", rechtfertigte sich der Angeklagte mit Blick auf den Geschädigten.

Dieser habe sich gegenüber der anwesenden Frauen ungebührlich verhalten und "ordinär" gewesen, hieß es. Er habe nicht gewollt, dass die Situation eskaliert, meinte der Angeklagte, aber es ärgere ihn, dass der Andere nun wie ein Unschuldslämmchen dastehe.

Klarheit in den Konflikt kam erst mit der Aussage eines Arbeitskollegen des Geschädigten. Es sei wohl im Kern darum gegangen, wie man Tequila richtig trinke. Der Geschädigte habe den Angeklagten wohl am Abend darüber aufgeklärt, dass man den am besten "aus einer Frau" trinke. Das genaue Vorgehen hatte der Schramberger dann wohl auch detaillierter erklärt und damit bei allen Anwesenden für Unbehagen gesorgt. Als der Angeklagte nicht darauf reagierte, sei der Geschädigte beleidigend geworden, schilderte der Zeuge. Es sei zu einer Pöbelei gekommen, ehe der Streit eskalierte. Doch der Geschädigte habe mit frauenverachtenden und provokanten Äußerungen den Anstoß gegeben.

"Fremdschämen – mehr fällt mir nicht dazu ein", bestätigte eine weitere Zeugin die Äußerungen ihres Arbeitskollegen. Eigentlich habe sie ihn als ruhig kennengelernt, doch an diesem Abend sei er hibbelig und aufgedreht gewesen. "Er hält sich, glaube ich, für ziemlich toll."

Der angeklagte Oberndorfer stand auch noch aufgrund einer Beleidigung und Bedrohung vor Gericht. So habe er den Inhaber der Gaststätte, der ihn im April nicht hatte hineinlassen wollen, wohl beleidigt und gestisch angedeutet, er werde ihn umbringen. Das bestätigte der Wirt.

Alles aufs Spiel gesetzt

Der Staatsanwalt plädierte nach der Schließung der Beweisaufnahme, unter Einbeziehung eines vorliegenden Strafbefehls, auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Monaten und zwei Wochen. Beide angeklagten Punkte, die Körperverletzung und die Beleidigung in Tateinheit mit Bedrohung, hätten sich bestätigt.

Strafmildernd seien die vorausgegangene Provokation sowie die alkoholbedingte Enthemmung zu werten, strafschärfend jedoch der Lebenslauf des Angeklagten. So war dieser bereits mehrmals in Körperverletzungsdelikten sowie in Sachen Diebstahl und Sachbeschädigung auffällig geworden.

Auch das Nach-Tat-Verhalten spreche nicht für den Oberndorfer. "Der Angeklagte hat bisher nicht verstanden, dass man Wut nicht körperlich austrägt", meinte der Staatsanwalt. "Ein solches Verhalten ist nicht hinzunehmen."

Sein turbulenter Lebenslauf sei ihm bewusst, doch die Haftstrafe – der Angeklagte hatte schon neun Monate im Gefängnis verbracht – habe viel verändert. "Ich bin auf einem guten Weg", beteuerte er.

Richter Wolfgang Heuer verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung. Drei Jahre lang darf er sich nun nichts zu schulden kommen lassen. Zudem muss er 1000 Euro zahlen. "Auch wenn es kein gerechtfertigter Anlass für einen Nasenbeinbruch ist, ging die Provokation vom Opfer aus", sagte Heuer. Dieses habe derweil eine uneidliche Falschaussage vor Gericht gemacht, wie durch die Zeugen aufgedeckt werden konnte.

Den Angeklagten warnte er: "Wenn jetzt wieder etwas kommt, gibt es keine Bewährung mehr. Ich halte Sie weiterhin für gefährdet." Wegen "dummem Stammtischgerede" habe er alles aufs Spiel gesetzt. "Es ist nicht Ihre Aufgabe, den Geschädigten für das Gerede zu bestrafen", stellte Heuer klar.