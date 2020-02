Oberndorf a. N. Betrunkener sperrt sich selbst aus

Die Polizei wurde gegen 2 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Kredererstraße gerufen, weil der betrunkene 45-Jährige seine Hausmitbewohner durch seine nicht angepasste Lautstärke in der Nachtruhe störte. Nachdem die Beamten des Reviers Oberndorf den Ruhestörer in dessen Wohnung aufgesucht und belehrt hatten, hatte der 45-Jährige dann offensichtlich noch Gesprächsbedarf und ging im leichten Schlafanzug hinter den Polizisten her ins Treppenhaus.