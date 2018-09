Oberndorf a. N. Betrunken Auto gefahren und Polizisten bedroht

Zum Zustand seiner Wohnung sagt der 66-Jährige, dass diese schon so ausgesehen habe, als er eingezogen sei. "Das ist nicht von mir, ich bin doch nicht blöd", sagte er aufbrausend. Tagsüber gehe er spazieren, nachts schlafe er in der Wohnung. "Da ist es ja dann dunkel."

Psychiatrisches Gutachten

Der Vermieter sei im Pflegeheim. Generell zeigte er sich uneinsichtig. "Ja, dann habe ich halt ein Alkoholproblem. Ihr wisst doch eh alles besser", sagte er an den Staatsanwalt und Heuer gerichtet. Zudem behauptete der 66-Jährige, er habe mittlerweile "aufgeräumt".

Heuer ordnete kurzerhand eine erneute Suche nach dem Führerschein an, der bei der ersten Durchsuchung nicht aufgefunden werden konnte, sowie neue Lichtbildaufnahmen und unterbrach die Sitzung. Eine Streife nahm den Angeklagten und seinen Pflichtverteidiger mit und fuhr zum Wohnobjekt.

Wenige Stunden später kehrten die Polizeibeamten zurück und berichteten. Der Zustand der Wohnung sei unverändert, so etwas habe er in mehr als 25 Jahren Dienstzeit noch nie gesehen, schilderte der Polizist. "Ich bin keine 20 mehr. Und wenn ich nicht will, dann will ich nicht", machte der Angeklagte einen Versuch, sich zu rechtfertigen. 50 Jahre lang habe er geschafft, nun mache er eben, was er wolle.

"Es verschlägt einem die Sprache. Dass ein Mensch in so etwas leben kann, das ist menschenunwürdig", zeigte sich auch Heuer fassungslos von den Aufnahmen. Er ordnete Mitteilungen an die Gemeinde und das Landratsamt an. Zudem sollen die Unterlagen dem Nachlassgericht übermittelt werden, um die Frage nach einer eventuell nötigen Betreuung des 66-Jährigen zu klären.

Zur Frage der Schuldfähigkeit wurde zudem ein forensisch-psychiatrisches Gutachten angeordnet. "Hier müssen wir schnell reagieren", meinte Heuer. Der Angeklagte sei offenbar nicht dazu in der Lage, die Situation zu erfassen.