Oberndorf a. N. Besinnliche und heitere Stunden verbracht

Traudl Esslinger lieferte wie gewohnt den textlichen Beitrag. Sie zitierte Abschnitte aus einem Buch von Knut Hennig – "In der Bibel steht es anders". Der Titel ihres Vortrags lautete "Gottes Engel kommen zu Fuß". Aus der Sicht des Autors auf die Bibel, hatte Josef seine Familie zu besagter Zeit in eine Karawanserei geführt. Und das Kind habe er in eine Futterkrippe gelegt, um es vor den Hufen der Tiere zu schützen.