Oberndorf a. N. Beim Gesangverein Eintracht Aistaig ist alles in Ordnung

Unbeschwert und gekonnt wie der Vortrag des Chors brachte dann der Vorsitzende der Aistaiger Sängerfamilie Olaf Schührer eine überaus harmonische Mitgliederversammlung über die Bühne. Neben zahlreichen Sitzungen berichtete der Vorsitzende über 35 Chorproben der "Eintracht" sowie von 16 Gesamt- und 18 Einzelproben des Chorprojekts "Chorisma". Man hatte im vergangenen Jahr viele Veranstaltungen von befreundeten Vereinen besucht und war auch mit einer Abordnung beim Gautag des Sängergaus Schwarzwald Baar Heuberg präsent.

Olaf Schührer erinnerte an verschiedene Auftritte wie beispielsweise am Volkstrauertag, beim Sommerkonzert, an der Soirée und beim gemeinsamen Konzert mit dem Musikverein Aistaig und vielen anderen. Die Schlachtplatte sei wieder ein Erfolg gewesen und man habe auch weitere Aktivitäten realisiert.

Die Kassenwartin Michelle Schührer stellte eine intakte Kasse vor, deren korrekte Führung ihr von den Kassenprüfern Ernst Schweikle und Thorsten Endress attestiert wurde.