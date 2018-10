Oberndorf a. N. Beim Filmabend wird ausnahmsweise auf’s Dach verzichtet

Am kommenden Samstag, 3. November, wird der Filmklassiker "Die Feuerzangenbowle" mit Heinz Rühmann gezeigt – und zwar als Openair-Kino zwischen Kindergarten und Pfarrhaus. Nur bei Regen oder Schnee wird in den Saal des Gemeindehauses ausgewichen. Ansonsten sind die Kinogäste gebeten, Decken und warme Kleidung mitzubringen.

Ab 18 Uhr wird bereits bewirten. Es gibt Kinderpunsch, Crêpes, heiße, gerauchte Würste und natürlich Feuerzangenbowle. Um 19 Uhr beginnt dann der Film. Wichtig ist den Veranstaltern die Atmosphäre. Daher sollen Schwedenfeuer, Feuerschale und Kerzen für eine besondere Stimmung sorgen. Inspiriert wurden die Verantwortlichen der Kirchengemeinde von der Feuerzangenbowle-Film-Vorführung beim Weihnachtsmarkt in Tübingen. Natürlich wollen man eigene Akzente setzen. Vermutlich werde das Boller Openair-Kino deutlich kleiner und familiärer als das in Tübingen, außerdem gibt es Sitzmöglichkeiten. Wichtig ist Pfarrerin Friederike Heinzmann, "dass wir für uns als Kirchengemeinde, aber auch für die Menschen in unseren Dörfern etwas Besonderes anbieten." Willkommen seien Jung und Alt. Der Kirchengemeinderat und das "Fundraising-Team" der Kirchengemeinde freuen sich deshalb auf zahlreiche Gäste aller Konfessionen und Religionen. Die Spenden, die an diesem Abend eingenommen werden, kommen der Sanierung des Gemeindehauses zugute. Das wird 2019 übrigens 50 Jahre alt, was mit einer Festwoche vom 21. bis 29. September gefeiert wird.