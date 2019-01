Oberndorf a. N. Bei Wind und Wetter wird die frohe Botschaft verkündet

Wie in jedem Jahr wurden die Sternsinger für ihr Engagement geehrt. Jeder bekam eine Urkunde. Als besonderer Dank für mehr als fünf Teilnahmen an der Aktion bekamen die Sternsinger ein Kamel aus Holz. Das Kamel symbolisiert die Ausdauer, bei Wind und Wetter die frohe Botschaft zu verkünden. In diesem Jahr wurden 18 Kamele verteilt. Eine Stern­singerin war bereits zum 14. Mal dabei. Auch wurden in diesem Jahr 16 Kinder zum ersten Mal dafür begeistert, mitzugehen.

Betreut wurden sie von zahlreichen engagierten Jugendlichen und Erwachsenen, welche vorbereitet, gekocht und begleitet haben, Fahrdienste übernahmen und bei Problemen immer zur Seite standen. Nach dem Gottesdienst gab es für alle noch ein gemeinsames Mittagsessen.