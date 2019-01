Oberndorf a. N. Bei der ersten Fußballmannschaft noch Luft nach oben

Mücke sprach von einem spannenden und intensiven Jahr. Die zweite Mannschaft der SGM habe am Ende der vergangenen Saison den Aufstieg in die Kreisliga A geschafft und belege derzeit den 10. Tabellenplatz. Bei der ersten Mannschaft hoffe man auf eine erfolgreiche Rückrunde, um den 13. Tabellenplatz zu verbessern.

Die aktiven Frauen belegen nach dem Aufstieg im vorletzten Jahr in der Regionenliga den 5. Tabellenplatz, mit dem man zufrieden sein könne. Mücke stattete den Verantwortlichen des Spielbetriebs, Werner Schumpp, Micha Banholzer, Felix Hodrus und den Frauentrainern Florian Staiger und Udo Brändle, seinen besonderen Dank ab. Die Jugendmannschaften seien bei Frank Gäckle nach wie vor in guten Händen und nähmen erfolgreich am Spielbetrieb teil. Trotzdem sei man weiterhin auf der Suche nach Trainern und Betreuern.

Wichtig für einen reibungslosen Spielbetrieb seien auch die Schiedsrichter, betonte Mücke. Er dankte Patrick Staiger, Flori Staiger, Martin Pfau und Patrick Born für ihren unermüdlichen Einsatz.