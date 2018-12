Oberndorf a. N. Begegnen und singen

Traditionell ist es der Termin eigentlich am Sonntag nach Dreikönig, um gemeinsam die Weihnachtszeit zu beenden. In diesem Jahr findet das Christbaumsingen allerdings bereits "zwischen den Jahren" – nämlich am morgigen Sonntag ab 17 Uhr in Hochmössingen statt. Der Grund: Die Hagen-Henker- Zunft in Beffendorf, die jedes Jahr am Samstag nach Dreikönig ihren Fackelumzug stattfinden lässt, hat anlässlich ihres Jubiläums 2019 die Veranstaltung erweitert und lädt am Sonntag, 12. Januar, unter Beteiligung vieler Zünfte zum großen Festumzug ein.

Deshalb soll die Zeit zwischen den Jahren, in der es gute Tradition ist, sich in der Familie zu treffen und Kontakte zu pflegen, auch in der "Seelsorgeeinheits-Familie" dazu genutzt werden, um sich zum Begegnen und Singen in Hochmössingen zu treffen.

Am Sonntag um 17 Uhr sind alle zu Krippe und Christbaum in die St.-Otmarkirche und danach ins Gemeindehaus eingeladen.