Oberndorf a. N. Beffendorf fordert eine Umgehungsstraße

Oberndorf-Beffendorf. Man hätte sich mehr Informationen gewünscht, und die Anwesenheit eines Fachmannes der Verwaltung wäre für das Gremium sehr hilfreich gewesen, so der Tenor.

Die Beffendorfer Räte lehnten den Entwurf einstimmig ab und stellten den Antrag als kurzfristige Maßnahme die Landesstraße 419 (Schramberger Straße) in den Maßnahmenkatalog mit aufzunehmen und dort die Geschwindigkeit auf Tempo 30 zu reduzieren.

Nach Ansicht der Ortschaftsräte seien die in der Studie ermittelten Zahlen des Verkehrsaufkommens dafür durchaus ausreichend. Der Ortschaftsrat ging noch weiter und will den Antrag an die Verwaltung stellen, als langfristige Maßnahme eine Umgehungsstraße mit einer überörtlichen Trasse zu planen, mit der man der Lärm- und Emissionsbelastung entgegenwirken könne. Von der L 415 beim Wisoch bis zur B 462 bei Dunningen würde so eine Umgehungsstraße zahlreiche Ortschaften entlasten.