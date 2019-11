Oberndorf a. N. Bedrohungslage am Oberndorfer Schulverbund

Angst und Schrecken verbreiten

Auf Anfrage unserer Zeitung erreicht uns nun eine gemeinsame Erklärung des Schulverbunds und der Polizei zu einer möglichen Gefährdungslage am ersten Schultag nach den Herbstferien. Darin heißt es: "Am Donnerstag, 31. Oktober, wurde ein "Snapchat"-Verlauf bekannt, in welchem ein noch unbekannter Teilnehmer Drohungen gegenüber anderen Teilnehmern ausgesprochen hat. Die Drohungen wollte er angeblich am Montag drauf in die Tat umsetzen. Die bedrohten Teilnehmer aus der "Snapchat"-Gruppe gehören alle derselben Klasse des Schulverbunds Oberndorf an."