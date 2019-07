Oberndorf a. N. Baustellen-Staub bedeckt Häuser im Wohngebiet

Oberndorf-Bochingen - In der jüngsten Sitzung des Bochinger Ortschaftsrats wurde unter dem Tagesordnungspunkt Anfragen die starke Staubentwicklung im Gewerbe-Erweiterungsgebiet "Vogelloch" angesprochen. Die Staubwolken sind von frühmorgens bis spätabends nicht nur zu sehen. Sie hinterlassen auch deutliche Spuren an Häusern und Grundstücken im Wohngebiet. Messbar sind die Auswirkungen an der eingeschränkten Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen.