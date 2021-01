Oberndorf. Kurz nach 22 Uhr kam es am Donnerstag in Teilen von Oberndorf, Altoberndorf und Beffendorf zu einem Stromausfall. Wie die Netze BW auf Anfrage hatte nach 28 Minuten ein Großteil der Netzkunden wieder Strom und die Vollversorgung war um 23.30 Uhr wieder erreicht. Verursacht habe die Störung ein Baum, der aufgrund der hohen Schneelast in die Freileitung von Webertalstraße Richtung Altoberndorf fiel.