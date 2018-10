Oberndorf a. N. Barsch und Wels wechseln den Besitzer

Die meisten Besucher, so konnte man hören, freuen sich schon auf die dann 25. Börse, bei der es wieder eine Tombola geben wird, die in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen nicht durchgeführt werden konnte. Das nächste Treffen des Vereins findet am heutigen Samstag ab 19.30 Uhr in den Vereinsräumen in der Gutenbergschule in Bochingen statt. Als Programmpunkt ist ein Vortrag eingeplant.