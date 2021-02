Bahn investiert 147 000 Euro in den Bahnhof

1 Michael Groh (links) und Hermann Acker schauen sich das Gleis eins an.Foto: Wagner Foto: Schwarzwälder Bote

Maßnahme: Arbeiten an Gleis eins sind abgeschlossen / "Zeitgemäßes Entree in die Stadt"

Oberndorf. Im Rahmen des Bundesprogramms zur Sanierung von Bahnhöfen hat die Deutsche Bahn den Belag am Hausbahnsteig Gleis eins am Bahnhof Oberndorf erneuert und mit einem taktilen Leitsystem ausgestattet. Bund und Bahn haben damit rund 147 000 Euro in den Oberndorfer Bahnhof investiert.

Mit Michael Groh, dem Leiter Regionalbereich Südwest der DB Station & Service AG, besichtigte der Oberndorfer Bürgermeister Hermann Acker die nun abgeschlossenen Arbeiten. "2015 haben wir den Bahnhof Oberndorf am Neckar und die Anbindung zur Sägewerkstraße hergestellt. 2019 wurden die Aufzüge ergänzt. Daher freut es mich sehr, dass wir mit dem frischen Hausbahnsteig nun das Bild eines modernen Bahnhofs abrunden können", sagte Michael Groh beim Besichtigungstermin. Zusammen mit der DB habe man in den vergangenen zwei Jahrzehnten das gesamte Bahnhofsumfeld neugestaltet, führte Bürgermeister Hermann Acker aus. Die Zustände, die er hier vor seinem Amtsantritt vorgefunden habe, erinnerten noch an die Nachkriegszeit.

Wenn nun auch noch das Bahnhofsgebäude eine neue Nutzung erfahre und der Käufer seine Pläne, die er kürzlich im Gemeinderat vorgestellt habe, verwirkliche, dann präsentiere sich der gesamte Bahnhofsbereich mit ZOB und den an der Neckarstraße entlang entstandenen Einkaufsmärkten für alle Bahnreisenden als zeitgemäßes Entree in die Stadt. Diese positive Entwicklung sei nur im engen Schulterschluss mit der DB möglich gewesen.

Mit dem Handwerkerprogramm 2020 setzte der Bund einen kurzfristigen Konjunkturimpuls zur Förderung von Handwerksbetrieben in Deutschland. Hierfür stellte der Bund der Deutschen Bahn bis zu 40 Millionen Euro zur Verfügung, die 2020 für Handwerksleistungen verwendet wurden, um die Aufenthaltsqualität an Bahnhöfen zu verbessern. Somit profitierten der regionale Handwerksbetrieb, die Bahnreisenden und die Schieneninfrastruktur. Die Mittel kamen aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung zur Bekämpfung der Corona-Folgen.

Die Arbeiten durch das Sofortprogramm am Bahnhof hatten im November 2020 begonnen und wurden Anfang 2021 abgeschlossen.