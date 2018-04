Oberndorf a. N. Badenova-Jugend-Cup eröffnet

Hierbei spielen nun drei Tage lang 55 Jugendliche aller Altersklassen auf den Plätzen in Bochingen, Wittershausen und Rosenfeld nicht nur um die Pokale, sondern auch um die begehrten Ranglistenpunkte.

Der Vorsitzende des TC Bochingen Roland Schindler begrüßte die Gäste und bedankte sich bei den Sponsoren und den ehrenamtlichen Helfern. Bürgermeister Acker überbrachte die Grüße der Stadtverwaltung, die gesponserten Bälle für die Eröffnungsspiele und wünschte dem Turnier einen guten Verlauf.

Wolfgang Fritz vom Württembergischen Tennisverband lobte den Veranstalter für die "tollen Turniere" der vergangenen Jahre und schloss sich den guten Wünschen seiner Vorredner an. Bereits am gestrigen Freitag begannen die Vorrundenspiele auf allen drei Plätzen, die mit der Zwischenrunde am heutigen Samstag fortgesetzt werden. Ab 13 Uhr finden am morgigen Sonntag auf den Plätzen in Bochingen die Endspiele statt.