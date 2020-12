Oberndorf a. N. Backen gegen die Lockdown-Langeweile

"Ich bin aber keine Konditorin", stellt Celik klar. Deshalb gebe es ein paar Torten, die sie nicht anbieten dürfe, so etwa ihre Lieblingstorte: Vanillecreme mit Erdbeerstücken.

Zu tun hat sie dennoch genug – wenn nicht gerade Coronazeit ist. Hochzeiten, Taufen, große Geburtstagsfeiern – alle wurden abgesagt und damit auch die Aufträge bei Celik storniert. "Monatelang hatte ich nichts zu tun", sagt die 36-Jährige. In Pandemie-freien Zeiten stand sie sonst immer von Mittwoch bis Freitag in der Küche zum Backen, Dekorieren und Verzieren, bis das gebackene Meisterwerk am Wochenende abgeholt werden konnte.

Einfach loslegen

Die Wünsche der Kunden zu erfüllen, sei dabei nicht immer einfach. "Ich erinnere mich noch genau an meine erste Traktortorte zum Kindergeburtstag. Das war eine Herausforderung", sagt Celik. Besonders schwer zu gestalten seien Autos. "Ich bin ein wenig perfektionistisch und ärgere mich, wenn es nicht ganz aussieht wie das Original", gibt die Oberndorferin zu.

Noch dazu ist es eine echte Geduldsarbeit: modellieren, aushärten lassen, verzieren, warten, anpassen – da kommen einige Stunden zusammen. "Mittlerweile mache ich mich vor einem neuen Auftrag nicht mehr verrückt, sondern lege einfach los." Das legt Celik auch den Hobbybäckern als Tipp ans Herz.

Ansonsten sei beispielsweise wichtig, dass die Zutaten alle Zimmertemperatur haben, verrät Celik. "Das macht wirklich viel aus." Zudem sollten die Zutaten nacheinander hinzugegeben und jedes Mal gründlich mit dem Rührgerät in den Teig eingearbeitet werden, so ihr Tipp. So wird der Plätzchen-Teig zu einer homogenen Masse.

"Die Qualität des Mehls spielt auch eine entscheidende Rolle. Ich verwende am liebsten Mühlenmehl", erklärt Celik, während sie ebendieses in kleinen Portionen in den Teig rührt.

Außerdem empfiehlt die 36-Jährige, den Teig so lange es geht mit dem Küchengerät zu bearbeiten. "Wenn ich ihn mit der Hand knete, gebe ich Wärme ab, so dass er die Form verliert", sagt sie. Deshalb sei es auch so wichtig, den Teig erst einmal eine halbe Stunde lang im Kühlschrank ruhen zu lassen, ehe es ans Ausstechen geht.

Während der Teig ruht, erzählt Yasemin Celik, dass Cakepops und Cupcakes gerade der Renner seien. Außerdem liegen so genannte "Drip Cakes", bei denen der Guss an den Seiten herunterläuft und damit den charakteristischen Tropfen-Effekt herbeiführt, im Trend.

Deko mit der Spritztülle

Als der Plätzchen-Teig fertig ist, bestreut Celik zwei Backpapiere mit Mehl und klemmt den Teig dazwischen, bevor sie ihn ausrollt. Auf diese Weise klebt er nicht am Nudelholz. Auch die Backförmchen taucht sie vor dem Ausstechen in Mehl, damit nichts kleben bleibt.

Bevor die Plätzchen in den Ofen kommen, macht Celik mit einem Zahnstocher kleine Löcher in die Oberfläche, damit sich keine Bläschen bilden. Dann macht sich die Hobbybäckerin an den Guss. Sie entscheidet sich für Zitronen-Geschmack. Sobald der Zuckerguss schön zähflüssig ist, kann es losgehen. Einen Teil hat sie abgetrennt, um ihn mit Lebensmittelfarbe grün zu färben. Daraus sollen nachher die Tannenbäume entstehen.

Die Plätzchen sind mittlerweile goldgelb und warten auf ihre Dekoration. "Wer es ganz einfach haben will, der kann die Kekse mit der Vorderseite einfach vorsichtig in den Zuckerguss tauchen und diesen dann glattstreichen", sagt Celik.

Wer etwas geübter ist, nimmt die Spritztülle zur Hand und beginnt mit dem Rand, ehe er die ganze Fläche ausfüllt. Wenn man etwas länger braucht, sollte der Zuckerguss mit einem feuchten Tuch abgedeckt werden, damit er nicht austrocknet und sich eine Schicht ähnlich der beim Pudding bildet, empfiehlt Celik.

Je kleiner die Spritztüllenöffnung ist, desto leichter lässt sich anschließend mit der grünen Farbe ein Tannenbaum auf das Plätzchen zaubern. Celik verziert das Ganze noch mit einer Dekoperle. Das Ergebnis nach rund einer Stunde Arbeit kann sich sehen und schmecken lassen – eine süße Gaumenfreude.