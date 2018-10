Oberndorf a. N. AWO gibt es seit 70 Jahren in Oberndorf

1948 wurde von Anna Schäfer, die damals seit 13 Jahren in Oberndorf lebte und für die AWO bereits aktiv war, von der Landesgeschäftsstelle in Tübingen gebeten, in Oberndorf einen Ortsverein zu gründen.

Im August 2012 hat der Wohlfahrtsverband am Schuhmarktplatz 6 das Gebrauchtwarenhaus "Das Kontor" von der Stiftung Lernen Fördern übernommen, da die Stiftung das Haus schließen wollte und den Mietvertrag wie auch der Mitarbeiterin schon gekündigt hatte. Inzwischen –­ sechs Jahre später – hat die AWO zusätzlich das Ladengeschäft, Schuhmarktplatz 8, angemietet und bietet dort gebrauchte Möbel an. Außerdem wurde in Zusammenarbeit mit der Initiative "Offene Hände" ein Kleiderladen eingerichtet.

Mit einer Feierstunde, zu der auch Bürgermeister Hermann Acker sowie die Fraktionsvorsitzenden eingeladen sind, wird nun der 70. Geburtstag des Ortsvereins begangen.