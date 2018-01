Oberndorf a. N. Aufrechter Katholik und Nazigegner

Oberndorf-Hochmössingen. Erster Mann in der ersten Stunde nach dem Zweiten Weltkrieg war in Hochmössingen Josef Jauch gewesen, der bereits im Sommer 1943 zum Bürgermeister bestellt worden war. Die Militärkommandantur der französischen Besatzungstruppen, die den Raum Oberndorf am 20. April 1945 besetzt hatten, bestätigten Jauch im Amt. Fünf Monate später jedoch bat er selbst um Entlassung, und am 28. Oktober 1945 wurde Alfred Baier in das Amt eingeführt – zunächst als kommissarischer Bürgermeis­ter.

Der damals bereits 60-Jährige wurde als "Kaufmann aus Oberndorf a. N." vorgestellt. Tatsächlich hatte Baier seine Wurzeln in der Neckarstadt. Beruflich waren die Jahrzehnte vor seiner Hochmössinger Amtstätigkeit dadurch geprägt, dass er als gelernter Metzger die Kantine des Augustaheims betrieb. (Im Augustaheim, zwi­schen Bahnhof und Hochbrücke gelegen, quartierten die Mauser-Werke ledige Arbeiterinnen ein und verköstigten sie dort.)

Politisch aber hatte sich Baier in den Jahren um 1933 ebenfalls profiliert. Als aufrechter Katholik und Mitglied der Zentrumspartei gehörte er nicht zu denen, die die Machtübertragung an die Nationalsozialisten in rauschhafter Begeisterung begrüßten. Im Gegenteil: Seine Standhaftigkeit brachte ihn im Frühjahr 1934 für mehrere Wochen in das KZ "Oberer Kuhberg" bei Ulm. Dort wurde er schwer misshandelt. Im Jahr des Kriegsbeginns, 1939, wurde er als politischer Gegner des Regimes erneut in Haft genommen. (Die genaueren Umstände, wie er das Dritte Reich überlebt hat, liegen noch im Dunkeln.)