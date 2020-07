Oberndorf a. N. Auf Sportplatz gedriftet: Dauerarrest für 19-Jährigen

"Manche müssen erst am Boden ankommen, um zu merken, was los ist", meinte Wolfgang Heuer, als er am Oberndorfer Amtsgericht einen 19-Jährigen aus dem Kreis Rottweil zu zwei Wochen Dauerarrest verurteilte. Er war mit einem Kumpel im Februar mit seinem Auto über den Rasenplatz gedriftet und hatte dabei ein Bild der Zerstörung mit einem Schaden in Höhe von rund 800 Euro hinterlassen.