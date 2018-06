Oberndorf a. N. Auf den Spuren von Justinus Kerner

Zunächst machte die Gruppe einen Abstecher nach Ellhofen, um dort die Kirche zum Heiligen Kreuz, Sankt Peter und Genovefa mit ihrem Schnitzaltar aus der Zeit um 1505 anzuschauen. In Weinsberg war das erste Ziel die Johanneskirche, gebaut um 1200. Besonderheiten dieser Kirche sind der Stützenwechsel im Hauptschiff und der östlich angebaute, spätgotische Chor. Vorbei am Brunnen, der die Sage der treuen Weiber von Weinsberg zum Thema hat, ging es zur Mittagspause. Danach stand das eigentliche Ziel an: die Besichtigung des Hauses des Naturwissenschaftlers, Arztes und Dichters Justinus Kerner.

Architektur und Natur

Eine "Blitzführung" gab es von Bernd Liebig, der alles über Justinus Kerner, dessen Familie und Zeit zu wissen schien. Er legte großen Wert auf die Information, dass Kerner der württembergischen Ehrbarkeit entstammte und somit gewisse, wenn auch ungeschriebene, Privilegien mit auf den Lebensweg bekommen hatte. So waren, wie Liebig anführte, unter anderen die Familien Hauff, Mörike und Uhland mit der Familie Kerner verwandt. Sein Bruder Karl von Kerner, kurzzeitig königlicher Innenminister, war der erste führende Beamte der Königlichen Gewehrfabrik in Oberndorf.