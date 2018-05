Oberndorf (cel). Seit 1993 gibt es in der Neckarstadt die Sportlerehrung. Vergangenes Jahr hatte der Musikverein angeregt, auch Oberndorfer aus dem musischen Bereich zu ehren. Die Verwaltung hatte dieses Ansinnen wohlwollend geprüft und dem Gemeinderat nun vorgeschlagen, künftig einmal im Jahr eine Sportler- und Musikerehrung zu organisieren. Die Kosten für so eine Veranstaltung liegen bei rund 5500 Euro und damit etwa 2000 Euro höher, als bei den bisherigen Ehrungen. Die Gelder sind im Haushalt eingestellt. Der Gemeinderat stimmte den neuen Richtlinien in seiner jüngsten Sitzung zu.