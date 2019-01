Oberndorf. Über das Wochenende hat ein Reifenstecher in der Steinbeisstraße in Oberndorf sein Unwesen getrieben und vier Reifen eines dort geparkten Mitsubishis zerstochen. Der Unbekannte stach mit einer etwa drei Zentimeter breiten Klinge in alle vier Winterreifen des Mitsubishis, der auf einem Parkplatz vor dem Gebäude mit der Hausnummer 4 abgestellt war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt etwa 400 Euro. Hinweise zu der Tat oder dem Täter bitte an das Polizeirevier Oberndorf unter der Telefonnummer 07423/8 10 10.