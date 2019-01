Oberndorf a. N. Voll daneben

Es ist eine Sauerei: Rund um die Glascontainer in der Stadt sieht es übel aus. Scheinbar wahllos entsorgen manche Mitbürger dort ihren Müll. Dabei wäre es doch so einfach, die kaputte Mikrowelle gleich auf die Deponie nach Bochingen zu fahren, wenn man ohnehin schon im Auto sitzt. Dort werden Elektrogeräte sogar kostenlos angenommen. Ausrangierte Handtaschen passen problemlos in die Hausmülltonne – vorausgesetzt man hat eine, die groß genug ist, und für die natürlich Gebühren bezahlt werden müssen. Gleich ob es Bequemlichkeit – um nicht zu sagen Faulheit – oder eine finanzielle Frage ist: Seinen Müll einfach in die Gegend zu werfen, ist ganz sicher keine Lösung. Ob der nun vom Unternehmen, welches die Glascontainer leert, oder vom städtischen Bauhof beseitigt werden muss – es geht auf Kosten der Steuerzahler. Das ist doppelt asozial.