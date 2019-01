Oberndorf a. N. Architektenkammer erkennt Baukulturtag als Fortbildung an

Um für alle Oberndorfer Gäste den Einlass auch möglichst angenehm zu gestalten und Wartezeiten zu vermeiden, ist das Bonhoeffer-Haus am heutigen Donnerstag bereits um 18.30 Uhr geöffnet. Die Vorträge beginnen um 19 Uhr.

Nachdem die Veranstaltung kurzfristig aus dem VHS-Vortragssaal in die Gymnasiums-Mensa im Bonhoeffer-Haus verlegt wurde (wir berichteten), stehe den Initiatoren nun ein mehr als doppelt so großer Saal zur Verfügung. "Weil die bauliche Entwicklung der Stadt eine Angelegenheit der ganzen Bevölkerung ist, wollen wir auch jedem Interessenten die Chance bieten, sich fachlich qualifiziert darüber zu informieren, mit welchen Mitteln andernorts Erfolge erzielt werden", heißt es in einer Mitteilung. Damit für jeden Besucher ein Sitzplatz zur Verfügung steht, bitten die Veranstalter weiter um Voranmeldung. Sie ist am heutigen Donnerstag noch bis 16 Uhr möglich – per E-Mail an post@baukultur-oberndorf.de oder unter Telefon 07423/8 10 93 93.