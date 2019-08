Oberndorf a. N. Anwohnerin hat die Nase voll von Rasern

Dass das Thema Verkehr in Altoberndorf ein heikles ist, ist nichts Neues. Richtig heikel wird es für die Bürgerin Sabine Ziehen aber auch, wenn sie versucht, aus ihrer Einfahrt herauszukommen.

Ziehen hat vor gut vier Jahren das freistehende Haus an der ehemaligen B 14 zwischen Epfendorf und Altoberndorf "Am Steinbrünnle" gekauft. Keine Nachbarn, die einem auf die Pelle rücken und viel Platz für die Hunde, die in ihrer Pension unterkommen. Ebendiese "Abgeschiedenheit" wird ihr aber nun offenbar zum Verhängnis.

"Anfangs ist es mir nicht aufgefallen", sagt Ziehen. Die morgendliche Fahrt zur Arbeit ist für sie jedoch inzwischen zur Zerreißprobe geworden. "So schnell, wie alle an mir vorbeibrausen, habe ich keine Chance, aus meiner Einfahrt zu kommen." Den Fahrern macht sie dabei keinen Vorwurf. Es liege schlichtweg an der Beschilderung. Wer als Fahrer aus Richtung Oberndorf kommt, der ist auf Höhe der Ortschaft Alt­oberndorf dazu angehalten, maximal 60 Stundenkilometer zu fahren. Kurz nach der Einmündung, die in die Ortsmitte führt, ist die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben. "Mein Haus liegt 175 Meter von dieser Stelle entfernt. Die Fahrer haben also so lange Zeit zu beschleunigen", sagt Ziehen.