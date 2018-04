Oberndorf (cel). Der Neckartal-Halbmarathon geht am Sonntag, 6. Mai, in die elfte Runde. Die Veranstaltung, die vom Turnverein und der Stadtverwaltung organisiert wird, lockt jährlich Hunderte von Läufern und unzählige Zuschauer. Derzeit liegen dem TVO-Vorsitzenden Dieter Franke 116 Voranmeldungen vor. Zwar kommen am Lauftag selbst meist so an die 150 Nachmeldungen dazu. Dennoch sei noch Luft nach oben, meint Franke. Anmeldungen unter www.Oberndorf.de sind noch bis morgen, Sonntag, möglich. Nachmeldungen werden am Veranstaltungstag selbst von 7.30 bis 9 Uhr im Wettkampfbüro angenommen.