Oberndorf a. N. An die Hand nehmen und ermutigen

Oberndorf. Der Gedanke an das Sterben, an die Trauer danach, liegt allen fern, und oft ist man sich unsicher im Umgang mit trauernden Freunden und Bekannten – so geht es laut Hospizgruppe zumindest den meisten Menschen. Trauernden würden oft in eine tiefe Krise geraten, aus der sie vielleicht mit Hilfe und den Kontakt zu anderen trauernden Menschen entkommen könnten.

Die Trauerbegleitung der Ökumenischen Hospizgruppe Raum Oberndorf bietet diese Hilfe seit nunmehr zehn Jahren an – unter anderem durch die Einladungen zu gemeinsamen monatlichen Treffen im Gemeindehaus Quelle in Winzeln und zu zwei Trauerandachten im Jahr.

Ausstellung "Zwischen den Welten" von Iris Bührer in der Kirche