Oberndorf a. N. Am schlimmsten ist der herrschende Hunger

Unterwegs treffen wir täglich Schüler, die wegen fehlendem Schulgeld nach Hause geschickt werden. Wir haben im September die zwölf größeren Kinder unseres Ernährungszentrums eingeschult, und sie zählen zu den Klassenbesten. Eine Spende fürs Schulgeld ist immer willkommen, im Oktober haben wir für rund 185 Schüler bezahlt. Es kommen aber immer noch welche dazu.

Seit das Zentrum der Salesianer in Ngangi in einer großen finanziellen Krise steckt, hat die Zahl der bettelnden Kinder stark zugenommen. Immerhin helfen wir in unserem Ernährungszentrum 35 kleinen Dauergästen, und 46 Kinder erhalten ihre wöchentliche Trockenration an Aufbaunahrung für zu Hause. Im Krankheitsfall übernehmen wir die ambulanten oder stationären Behandlungskosten, Miete für obdachlose Familien und mehr.

Zustände katastrophal

Margarita Maier, die in der Demokratischen Republik Kongo lebt und arbeitet, berichtet von großer Not, von Hunger, Wassermangel und Cholera sowie Ebola-Fällen. Sie erzählt: "Nicht selten kommen wir ganz erschlagen von unseren Hausbesuchen zurück. Wir erleben, wie bei Regen viele Häuser unter Wasser stehen, besuchen Schwerkranke, die kein Geld für eine Operation haben, oder wir bringen Kinder mit Verletzungen wie Brandwunden ins Krankenhaus. Auch im Gefängnis herrschen katastrophale Bedingungen. Die Zahl der Gefangenen ist auf 2400 gestiegen, und wir kochen für 16 Prozent der Insassen. Es gibt daher Kriterien um eine Schüssel Brei zu bekommen: Untergewicht, Tuberkulose, Epilepsie, Aids, Amputierte und das Suppenküchen- und Pflegepersonal profitieren davon. Der Erlös des Basars fließt im vollen Umfang in die Arbeit von Margarita und Annerose Maier, und so hofft die Kirchengemeinde, die Schwestern ein wenig zu unterstützen.