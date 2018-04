Oberndorf a. N. Altoberndorf fordert Lösungen

Bereits vor Jahren waren vom Büro Kölz zwei Varianten entwickelt worden, die Altoberndorf entlasten sollen – eine Brücken- oder eine Rampenlösung. Mit beiden ist der Altoberndorfer Ortschaftsrat unzufrieden. Der Gemeinderat stimme jetzt der Beauftragung von mindestens zwei fachkundigen Büros zu, die ein alternatives Konzept erstellen sollen. Pro Konzept werden 10 000 Euro außerplanmäßig bewilligt. Begleitet wird die Beauftragung durch das Büro Kölz.

Altoberndorfs Ortsvorsteher und SPD-Stadtrat Johannes Moch erläuterte im Gremium den Antrag des Ortschafsrats. Zugleich stellte er klar, dass es bis zur Umsetzung einer alternativen Lösung Sofortmaßnahmen geben müsse, die den zu erwartenden Verkehr einigermaßen verträglich in Richtung Autobahn leiten. Er plädierte für einen Kreisverkehr am Irslenbach. Dadurch werde der Verkehr von Trichtingen her abgebremst und die Ein- und Ausfahrt in den Irslenbach und zur Flößerhalle erleichtert und sicherer gemacht. Das Ortschild sollte vor den Kreisverkehr verlegt werden.

Weiter fordert der Ortschaftsrat eine Änderung der Vorfahrt von Trichtingen her kommend in die Austraße. So werde der Verkehr "intuitiv" aus dem Ort herausgehalten. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Austraße und einen Ausbau mit Lärmschutz – zumindest in Richtung Theodor-Quehl-Straße – sollte erfolgen.