Oberndorf a. N. Altoberndorf: Dach der Kirche wird neu gedeckt

Vor Jahren hat man die Orgel in St. Silvester restauriert. Jedoch gebe es immer noch Probleme mit den Manualen, da die Luftfeuchtigkeit in der Kirche zu niedrig sein, berichtet Myriam Riethmüller. Der Kirchenbauer habe den Tipp gegeben, eine elektronische Steuerung an die Fenster zu montieren, die entsprechend lüftet. Die kostet natürlich auch Geld – ebenso wie den Eingang barrierefrei zu gestalten. Da sprang Steffen Herz von der Firma Ätztechnik Herz in Epfendorf in die Bresche und spendete einen erklecklichen Betrag. Da er gemeinsam mit seiner Frau Manuela schon seit vielen Jahren in Altoberndorf wohnt, fühle sich seine Familie der Gemeinde verbunden, berichtet er. Manuela Herz war auch schon im Kirchengemeinderat aktiv. Insgesamt wurden durch private Spenden und all diejenigen, die sich in irgendeiner Form zugunsten des Kirchendachs eingebracht haben, bereits vor Baubeginn an die 11.000 Euro gesammelt, zeigt sich Riethmüller dankbar.