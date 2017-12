Oberndorf a. N. Alle ziehen an einem Strang

"Der Platz bietet sich einfach für eine solche Veranstaltung an", meinte die Kindergartenleiterin Isolde Kübler, und fand in dem sehr guten Zulauf dann auch die Bestätigung. Eine Aktion im Freien – das war der Grundgedanke, der zur Premiere im vergangenen Jahr geführt hatte. Sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung haben sich in diesem Jahr ganz viele Eltern mit einbinden lassen, auch Jugendliche sah man an den Verkaufsständen. Ein ganz engagiertes Miteinander sei es gewesen, zur Freude der Gäste, und natürlich auch für die Kasse. Der erste Schnee sorgte für eine bezaubernde Atmosphäre. Zwei Tannen wiesen am Eingang den Weg in das kleine heimelige Rund, das von den wenigen bezaubernd dekorierten Ständen eingerahmt würde. Schnell breitete sich der Duft von Glühwein, Punsch, Lebkuchen und Waffeln aus.

Ganz vielfältig war das Angebot, und alles wurde von den Eltern, Kindern und Erzieherinnen selbst gebastelt, genäht, angerührt, gekocht, gebacken und produziert: Mandelsplitter, Lebkuchen, Apfelringe, Marmelade, Liköre in allen Geschmacksrichtungen für den Gaumen; Engel, Feenlichter, Schneemänner, kleine Adventsarrangements – Deko-Artikel wohin man auch sah; aber auch Duftseifen und selbst gestrickte Socken waren zu entdecken.

Ein echter Hingucker waren auch die aus Holz gefertigten Sterne, Kerzen, Tannen und Rentiere. Ganz informell waren die Vorbereitungen abgelaufen. "Und das ist dann entstanden" – so Isolde Kübler mit einem Blick über das Geschehen. Man sei eine Erziehungspatenschaft eingegangen, indem Eltern zuhause mit ihren Kindern Bastelarbeiten anfertigten, die sich dann an den Ständen wiederfanden.