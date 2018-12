Oberndorf a. N. Alkohol am Steuer: Polizei hat viel zu tun

Am Samstagabend gegen 21.15 Uhr war ein Peugeot-Fahrer in Schrittgeschwindigkeit zwischen Fluorn und Lindenhof unterwegs. Obwohl die Polizei den Mann zum Anhalten aufforderten, fuhr er unbeirrt weiter. Erst nachdem die Polizisten den Peugeot mit dem Streifenwagen überholt hatten, hielt der 53-Jährige mit seinem Wagen an.

Während der Kontrolle stellten die beiden Beamten deutlichen Atemalkohol bei dem Peugeot-Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Ebenso stellte sich heraus, dass der 53-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Peugeot wurde abgeschleppt, dem Mann wurde im Krankenhaus in Oberndorf Blut abgenommen.

In der Nacht auf Sonntag kontrollierte eine Polizeistreife kurz nach 2 Uhr einen Peugeot in der Oberndorfer Straße in Fluorn-Winzeln. Der Fahrer war zuvor in der oberen Lehrstraße einem entgegenkommenden Fahrzeug über den Gehweg ausgewichen.