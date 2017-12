Oberndorf a. N. Aldi will auf "Mauser-Parkplatz" bauen

Die dort entstandenen Parkplätze sind auch für die Friedhofsbesucher und Gäste von Veranstaltungen im Klosterbau gedacht gewesen. Nachdem die Stadtgärtnerei aus dem Gebäude in der Barbara­halde ausgezogen sei, plane man, das Haus abzureißen und dort dann Stellflächen in Friedhofsnähe zu erstellen. An dieser Stelle könnte auch ein repräsentativer Zugang zum Friedhof entstehen.

Mit der Neugestaltung des Brauerei-Areals entstünden zudem 30 Parkgaragenplätze, die von Besuchern der Veranstaltungen im Klosterbau genutzt werden könnten. Das Grundstück liegt übrigens nicht in der HQ 100-Zone – also nicht im Überschwemmungsgebiet.

"Noch näher kommen wir mit einem Lebensmittelmarkt nicht an die Talstadt heran", so Acker. Als die Stadt seinerzeit das Gelände gekauft habe, sei man davon ausgegangen, dass es dort Entwicklungspotenzial gibt.

Nun muss zunächst einmal ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden. Wenn Ende 2018 mit dem Bau begonnen werden könne, wäre das schön, so Acker. Ob Aldi seinen Markt in der Austraße schließen wird, liege beim Unternehmen. Er nehme jedoch an, dass es zum zweiten Markt auf dem Lindenhof keinen dritten in Oberndorf geben werde. Für die Altoberndorfer würde dies bedeuten, dass ein Lebensmittelmarkt in ihrer Nähe verschwindet. Von der Pressestelle von Aldi gab es gestern auf eine Anfrage unserer Zeitung dazu keine Antwort.

Die im Haushalt eingestellten Kosten für die Lkw-Parkplätze bleiben im Plan stehen. Der Erste Beigeordnete Lothar Kopf hatte den Vorschlag, den Standort rauszunehmen, und die Formulierung allgemein zu halten. Dann könne über einen geeigneten Platz noch diskutiert werden.