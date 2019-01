Oberndorf a. N. Aktionsradius reicht von Bochingen bis zum Barrier Reef

Korallen und Platys

Außer der filmischen Vorstellung des Meerwasseraquariums von Hans Beckmann und einer Dokumentation über Korallen gab es im Vereinsraum in der Gutenbergschule in Bochingen noch einen Vortrag über Platys (Fische) und Cryptocorinen (Pflanzen). Außerdem fanden Wahlen statt, bei der bis auf eine Änderung beim Posten des Schriftführers der gesamte Vorstand und die Kassenprüfer in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Ein Vortrag von Fritz Ruthard über "Tiere unserer Heimat" und ein Rückblick aufs Jahr schlossen sich an. Höhepunkte waren auch die Fisch- und Pflanzenbörse in Alt­oberndorf, der Jahresausflug in die Bären- und Nebelhöhle und der Besuch des botanischen Gartens in Tübingen. Weitere Aktivitäten waren die Biotoppflege im Stockbrunnen, die Unterstützung bei der Betreuung der Aquarien im Kindergarten Dornhan und in der Verbundschule Oberndorf sowie bei der Einrichtung und Betreuung eines Aquariums im Kindergarten Vöhringen. Neuestes Projekt ist die Reaktivierung des großen 900-Liter-Aquariums der Gutenbergschule in Bochingen. Der Besatz mit Fischen folgt demnächst. Danach galt der Dank des Vorsitzenden den aktiven Mitgliedern des Vereins für die geleistete Arbeit, bevor er das neue Jahresprogramm vorstellte. Das nächste Vereinstreffen ist am kommenden Samstag, 12. Januar, ab 19.30 Uhr im Vereinsraum in der Gutenbergschule in Bochingen. Gäste sind willkommen. Am 2. Februar wird man sich, ebenfalls im Vereinsraum, über Profipflegesysteme für Süßwasser unterhalten. Am 2. März wird dann der Vorsitzende sein Meerwasseraquarium vorstellen, außerdem wird man sich je nach Wetterlage wieder der Biotoppflege am Tümpel widmen.