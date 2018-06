"Akkordeon trifft Orgel", heißt es am kommenden Sonntag, 24. Juni, in der evangelischen Stadtkirche. In der Reihe der Benefizkonzerte zu Gunsten der Orgel gastiert das Akkordeonorchester der Stadtkapelle Sulz unter der Leitung von Ramona Merk. Das Konzert verspricht spannend zu werden: Das Ensemble feiert 50-jähriges Bestehen und hat aus diesem Grund Workshops mit Hans-Günther Kölz veranstaltet. Natürlich haben sich die Orchestermitglieder intensiv auf das Jubiläumskonzert Ende April vorbereitet. Aus diesem Repertoire werden Stücke zu hören sein. Neben Merk und dem Orchester spielt Michael Link an der Orgel. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Spende für die Pfeifenorgel ist erbeten. Foto: Akkordeonorchester