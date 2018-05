Oberndorf a. N. Afrikanische Lebensfreude trotz Armut

Inzwischen trifft er vor Ort sogar schon "alte Bekannte". Eine junge Frau, die er bereits vor fünf Jahren entbunden hatte, brachte auch diesmal wieder eines ihrer Kinder bei ihm zur Welt.

Spenden benötigt

Trotz all der Herausforderungen fühlt sich Wischert erholt. "Ich bin in guter Stimmung zurückgekommen." Zumal ihn eines seiner drei Kinder am Flughafen abgeholt hat. Darauf hat er sich genauso gefreut wie auf sein Praxisteam und seine Patientinnen in Oberndorf, sagt er lächelnd.

Die "German Doctors" leisten freiwillige Arzteinsätze in Ent­wicklungsländern und helfen dort, wo das Elend zum Alltag gehört. Sie sind eine international tätige Nichtregierungs­organisation – politisch und religiös neutral.

Das Krankenhaus in Serabu wird von der Organisation fast vollständig finanziell unterstützt. Und ohne dies Unterstützung, so Wischert, wäre die Arbeit der Ärzte vor Ort unmöglich. Das hätte katastrophale Auswirkungen für Mütter und Kinder. Ohne eine großzügige Spendenbereitschaft wäre aber all dies nicht machbar. Wer sich über "German Doctors" informieren und wissen möchte, wohin er spenden kann, kann dies auf der Homepage der Organisation tun.

