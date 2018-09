Oberndorf a. N. Acker fordert Sperrung der Straße

Den Hausbesitzern ist es eigentlich auch egal, weshalb der Hang rutscht. Sie möchten, dass schnell reagiert wird und haben sich deshalb bereits Anfang September an die Stadtverwaltung gewandt.

Eine Antwort haben sie keine bekommen. Deshalb legten sie jetzt mit einem offenen Brief an den Bürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats sowie an das Straßenbauamt in Donaueschingen nach. Letzteres ist als Außenstelle des Regierungspräsidiums Freiburg für die Landstraße 415 verantwortlich und hat ein geologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Das soll allerdings erst zum Jahresende fertig sein.

Der beim Straßenbauamt zuständige Mitarbeiter war einige Wochen im Krankenstand und arbeite sich seit dem gestrigen Montag durch seine unzähligen E-Mails, wie er auf Anfrage des Schwarzwälder Boten erklärte.

Darunter wird er auch ein Schreiben des Oberndorfer Bürgermeisters finden. "Wir nehmen die Sorgen der Unterlieger der L 415 natürlich sehr ernst. Wir bitten deshalb, die L 415 im Bereich zwischen der Eichendorffstraße und der Rosenfelder Straße bis zu einer abschließenden Klärung und Aufarbeitung des Sachverhaltes gänzlich für den Verkehr zu sperren und dafür zu sorgen, dass die Bodenuntersuchungen durch den von Ihnen beauftragten Gutachter nun schnellstmöglich abgeschlossen werden," schreibt Acker nach Donaueschingen.

Damit geht Acker sogar über die Forderungen der Anwohner hinaus. Sie sprachen lediglich von einer Sperrung für den Schwerlastverkehr.

Der Hang unterhalb der L 415 ist in Bewegung. Die Anwohner der König-Wilhelm-Straße sehen dies mit Sorge. Erste Schäden auf den Grundstücken lassen sich schon ausmachen. Viel zu lange, so ihr Eindruck, habe man den Schwerlastverkehr die Bergstrecke weiter befahren lassen. Jetzt machen sie selbst mobil. Fordern Sofortmaßnahmen. Es soll endlich die Bewegung in die Sache kommen, die im Hang schon lange zu sein scheint. Ob der rutscht, weil sich ein alter Stollen aus dem Zweiten Weltkrieg darin befindet oder aus anderen Gründen, ist den Hausbesitzern eigentlich egal. Auf ein erstes Schreiben Anfang September an die Stadt haben sie keine Antwort bekommen. Nun versuchen sie es mit einem öffentlichen Brief. Sie wollen wissen, woran sie sind. Es bedarf der Kommunikation – und zwar vor allem mit jenen, die es betrifft.