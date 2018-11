Oberndorf (cel). Bei den Vorberatungen des Hoch- und Tiefbauprogramms konnte SPD-Fraktionssprecherin Ruth Hunds nirgendwo die Kosten für den von der Verwaltung geplanten Abbruch des ehemaligen evangelischen Lehrerwohngebäudes am oberen Ende der Wasserfallstraße finden. Sie fragte deshalb im Ausschuss für Technik und Umwelt nach, über welchen Haushalt der Abriss eigentlich finanziert werde. Schließlich stellte sich heraus, dass dafür 55 000 Euro im Wirtschaftsplan des Wasserwerks für 2019 "verborgen" sind. "Das ist für uns Stadträte aber so nicht ersichtlich", monierte Hunds. Bürgermeister Hermann Acker sicherte zu, den Posten bis zur Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag nachrichtlich im Hoch- und Tiefbauprogramm aufzunehmen.