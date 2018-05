Oberndorf a. N. Abenteuerliche Begegnungen auf dem langen Weg

Oberndorf-Altoberndorf. Es waren an die 60 Menschen, die trotz herrlichem Gartenwetter am Freitagabend in den Oberen Schulsaal von Altoberndorf pilgerten, um Patrick Metzger auf seiner spannenden Reise entlang des "Pacific crest Trails" zu begleiten. Jürgen Wild vom Obst- und Gartenbauverein Altoberndorf begrüßte die Gäste, die bereits eine Stunde vor Beginn des Vortrags vor dem Rathaus bewirtet worden waren.