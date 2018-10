Oberndorf a. N. 75 neue Bauplätze für Bochingen

Auch über die fünfte punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans 2010 hatte das Gremium zu beschließen. Diese wurde erforderlich, da zwischen Boll und Bochingen, östlich des Sportgebiets Albeckstraße ein Verbrauchermarkt entstehen soll. Bisher handelte es sich um landwirtschaftliche Flächen, sodass eine Änderung zum Sondergebiet erforderlich wurde. Die Ortschaftsräte stimmten der Endfassung der Änderung zu.

Michael Lübke stellte auch den Entwurf eines Lärmaktionsplans vor, zu dem die Europäische Union ihre Mitgliedsstaaten verpflichtet hat. Aufgrund der Ergebnisse der Lärmkartierung ergibt sich für die Stadt Oberndorf die gesetzliche Handlungspflicht zur Aufstellung eines solchen Planes.

Darin ist, vorbehaltlich der Abstimmung mit dem Regierungspräsidium, vorgesehen, die Höchstgeschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt Bochingen bei Tag und Nacht auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen. Der Ortschaftsrat gab seine Zustimmung zu diesem Entwurf, allerdings mit der Maßgabe, dass auch in der Kaltenbergstraße Tempo 30 eingeführt wird, da diese sonst die einzige Straße in Bochingen wäre, in der mit 50 Stundenkilometern gefahren werden kann.

Ortsvorsteher Karsten gab bekannt, dass sowohl die energetischen Maßnahmen im Rathaus mit neuen Fenstern als auch der Umbau des Jugendclubs bis zum Monatsende abgeschlossen sein werden.

Die Stadtjugendpflege habe sich für das Engagement der Bochinger und Boller Vereine am BOBO-Ferienprogramm bedankt, teilte Karsten weiter mit. Man werde die Vereine wieder ansprechen, damit auch im nächsten Sommer ein attraktives und umfangreiches Programm auf die Beine gestellt werde.

Ortschaftsrat Thorsten Ade regte an, die einzelnen Händler, die mit ihren Verkaufswagen Obst und andere Waren in Bochingen anbieten, anzuschreiben. Für die Bürger sei es sicher sinnvoll, wenn alle zusammen zur selben Zeit und am selben Ort ihre Erzeugnisse präsentierten.