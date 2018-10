Oberndorf (cel). Der Bebauungsplan "Im Gehrn Süd" in Bochingen wurde vom Gemeinderat mit drei Enthaltungen auf den Weg gebracht. In dem Wohnbaugebiet ist geplant, in drei Abschnitten etwa 75 Bauplätze zu erschließen. Freie-Wähler-Stadtrat Nicolas Pfisterer wollte wissen, was die Bauplätze kosten sollen. Die Preisgestaltung, so betonte Bürgermeister Hermann Acker, lege das Gremium fest.