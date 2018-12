Oberndorf a. N. 2019 wird noch kein Wunsch erfüllt

Der Wassereinbruch im Jugendclub-Container anlässlich eines Starkregens im vergangenen Sommer habe bauliche Veränderungen erforderlich gemacht, führte der Ortsvorsteher weiter aus. Am kommenden Wochenende werde unter Mithilfe der Aistaiger Jugendlichen ein Pultdach auf den Containern angebracht, so dass man gegen weitere Wassereinbrüche gefeit sei. Auch die Umgebungsrichtlinie der EU war ein Thema, das Schittenhelm ansprach. Dazu seien allerdings in Ai­staig keine Maßnahmen, wie beispielsweise Geschwindigkeitsbegrenzungen, vorgesehen. Auch die neue Friedhofssatzung, in der teils drastische Gebührenerhöhungen vorgesehen seien, habe man im Rat besprochen. Hier wird man sich mit einigen Änderungsvorschlägen am Entwurf beteiligen.