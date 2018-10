Oberndorf a. N. 20 000 Tonnen Rohware jährlich

So erfuhren die Besucher, dass das Unternehmen mit zwischenzeitlich mehr als 350 Mitarbeitern bereits 1953 im Schweizer Bettwiesen gegründet wurde und mit Aarberg, Wellhausen und Pratteln über drei Standorte in der Schweiz und über den bisher einzigen deutschen Standort in Bochingen verfügt. Die Firma Galvaswiss Oberflächentechnik biete eine breite Palette hochwertiger Verzinkungen und Beschichtungen an. So werden in Oberndorf jährlich 20 000 Tonnen Rohware verzinkt und 40 000 Quadratmeter Fläche lackiert.

Mit einem leistungsstarken Fuhrpark und flexibel koordinierter Logistik werde jedes Transportgut sicher an Ort und Stelle gebracht sowie Selbstanlieferung und -abholung ermöglicht, hieß es weiter.

Das Einzugsgebiet des Unternehmens decke nicht nur den Raum Oberndorf und die Schweizer Landesgrenze ab, sondern erstrecke sich bis nach Ulm, Heilbronn und Karlsruhe. Am Standort Bochingen seien derzeit 75 Mitarbeiter beschäftigt, die im Zweischichtbetrieb rund 100 Tonnen Zink monatlich verarbeiten.