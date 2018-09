Oberndorf a. N. 14-Jährige legen Betriebe lahm

Oberndorf. Etwa eine halbe Million Hacks ("Einbrüche" in Computer und Netzwerke) werden pro Tag von jungen Menschen zwischen elf und 14 Jahren ausgeführt. Alexander Dörsam, Geschäftsführer der Firma Antago, die sich auf solche Angriffe spezialisiert hat, zeigte am Donnerstagabend in der ehemaligen Klosterkirche, wie Hacker vorgehen. Zu dem Vortrag hatte die Württembergische Versicherung eingeladen.