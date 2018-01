Oberndorf 3000 Hästräger beim Umzug in Hochmössingen

Oberndorf-Hochmössingen - Ein herrliches, teilweise auch schaurig schönes Bild boten die mehr als 3000 Hästräger aus 24 Zünften, die am Sonntagnachmittag beim 28. Treffen das Narrenrings Oberer Neckar die Straßen Hochmössingens in eine glänzend organisierte Fasnetslandschaft der schwäbisch-alemannischen Fasnet verwandelten. Nach einem Narrengottesdienst und dem Zunftmeisterempfang am Morgen wartete man gespannt auf den Höhepunkt des Treffens: den großen Umzug am Nachmittag.