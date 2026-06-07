Der Neustart hat für die Amateurfußballer der TSG Balingen nun auch ein Datum: Am 29. Juni nimmt der Regionalliga-Absteiger die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 auf, die die Schwaben nach einem Jahr in der vierten Liga nun wieder in der Oberliga Baden-Württemberg beschreiten werden. Und natürlich hat der Neuanfang der Württemberger auch einen neuen Namen: Michael Schilling lautet der. Der 49-Jährige hat das Traineramt von Murat Isik übernommen, der nun Sportdirektor beim SSV Ulm ist und dorthin auch den Ex-Balinger Halim Ergolu mitgenommen hat.

Mittelgroßer Umbruch Schilling kommt die Aufgabe zu, einen mittelgroßen Umbruch zu orchestrieren und die TSG dabei zumindest ins obere Tabellendrittel der fünften Liga zu führen. Keine leichte Aufgabe, immerhin haben elf Spieler den Verein verlassen, nahezu alle waren Leistungsträger. Fünf externe Neuzugängen haben die Schwaben dafür geholt, dazu kommen sechs Youngster, die aus der eigenen U23 hochgezogen wurden und sich im semi-professionellen Aktivenfußball erst einmal zurechtfinden müssen.

Ausgewogene Mischung im Team

Der Deutsch-Schweizer ist guter Dinge, dass ihm der Umbruch gelingen wird. „Ich bin mit dem Kader sehr zufrieden. Insgesamt haben wir eine sehr interessante und ausgewogene Mischung im Team“, sagt Schilling, der zuvor den südbadischen Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen coachte. „Wir konnten erfahrene Spieler dazu gewinnen und gleichzeitig einige junge, talentierte Jungs verpflichten, die viel Potenzial und große Motivation mitbringen.“ Zudem sei es ihm wichtig gewesen, „bestehende Stützen“ der Mannschaft zu halten. Mindestens eine derselben wird für die Sommervorbereitung ausfallen: Sascha Eisele, der noch an den Folgen einer Kreuzband-OP laboriert.

Nachwuchs ist Neu-Coch Schilling wichtig

Schillings bisherige Stationen sprechen jedenfalls dafür, dass er die bunte personelle Mischung auch in einen erfolgreichen spielerischen Ansatz überführen kann. Der Ex-Profi und frühere Juniorennationalspieler stand als Trainer schon bei Schaffhausen, Winterthur, FC St. Gallen und Ravensburg unter Vertrag und coachte dort auch Jugendteams. „Der Nachwuchsbereich ist mir enorm wichtig. Ich habe selbst viele Jahre im Juniorenbereich gearbeitet und werde deshalb immer ein Auge auf unsere Jugendmannschaften haben. Die eigene Jugend ist schließlich die Zukunft eines Vereins.“ Er wolle einen „mutigen und offensiven Fußball“ spielen lassen, sagt der Isik-Nachfolger. „Meine Mannschaft soll Dominanz ausstrahlen und Spiele aktiv gestalten.“

Verkorkste Vorsaison an der Eyach

Nach der verkorksten Vorsaison, die die TSG mit dem schlechtesten Ergebnis ihrer Geschichte als Regionalliga-Vorletzter beschloss, beginne der erste Schritt in eine erfolgreiche Zukunft vor allem im Kopf, glaubt Schilling. „Nach einer schwierigen Saison, geprägt von Rückschlägen und Frust, müssen die Spieler mental den Schalter umlegen. Nach einem Abstieg trägt jeder Spieler einen kleinen Rucksack mit sich herum. Ganz wichtig ist, dass die Spieler von Tag eins an merken: Wir sind eine Einheit, wir haben eine klare Idee.“ Da dürfte es dem in der Nähe von Schaffhausen wohnhaften Fußballfachmann ganz gelegen kommen, dass eine einzigartige Motivationsspritze nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Testspiel gegen den VfB Stuttgart als Highlight

Am 19. Juli (die Partie wurde verlegt; Beginn: 14 Uhr) bestreiten die Balinger in der Bizerba-Arena ein Freundschaftsspiel gegen den VfB Stuttgart. Die Vorfreude sei enorm, so Schilling. „Ich glaube, dass sich nicht nur wir als Mannschaft, sondern die gesamte Region auf dieses Spiel freut. Man muss das aber ins Verhältnis setzen und richtig einordnen: Die Vorbereitung dient dazu, um sich für Pokal und Liga einzuspielen.“

Wieder los geht’s für die Oberligisten am 8./9. August. An den beiden davor liegenden Wochenenden werden die ersten beiden WFV-Pokalrunden ausgespielt. Testspiel-Gegner und -Termine haben die Balinger noch nicht bekanntgegeben.