Mit einem neuem Trainer, einer neuen Mannschaft und neuem Selbstvertrauen starten die Balinger Fußballer in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit in der Oberliga.
Der Neustart hat für die Amateurfußballer der TSG Balingen nun auch ein Datum: Am 29. Juni nimmt der Regionalliga-Absteiger die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 auf, die die Schwaben nach einem Jahr in der vierten Liga nun wieder in der Oberliga Baden-Württemberg beschreiten werden. Und natürlich hat der Neuanfang der Württemberger auch einen neuen Namen: Michael Schilling lautet der. Der 49-Jährige hat das Traineramt von Murat Isik übernommen, der nun Sportdirektor beim SSV Ulm ist und dorthin auch den Ex-Balinger Halim Ergolu mitgenommen hat.