Verbandsliga: SC Lahr – SC Pfullendorf 3:2 (1:0). Als der Schiedsrichter Steffen Fante am Sonntagnachmittag um kurz vor 17 Uhr abpfiff, wussten beim SC Lahr bereits alle Bescheid. Da der Tabellenführer aus Denzlingen seine Hausaufgabe machte, war die Meisterschaft für den Sportclub außer Reichweite, die Relegation jedoch durch den eigenen Sieg unter Dach und Fach gebracht.

„Wir waren über die anderen Ergebnisse informiert“, sagte der sportliche Leiter Petro Müller nach dem Spiel. Er selbst war in Kontakt mit einem Kollegen aus Auggen, die den Drittplatzierten aus Teningen zu Gast hatten. Zudem verfolgte er immer wieder den Liveticker aus Denzlingen.

Aus dem Elztal gab es auch am Sonntag die erste gute Nachricht, nach 17 Minuten gingen die Kuppenheimer mit 1:0 in Führung. In Lahr hätte es zu diesem Zeitpunkt auch schon 1:0 stehen können – ja, vielleicht sogar müssen. Doch sowohl Daniel Monga aus sieben Metern (9. Minute) als auch Adriano Spoth im Eins-gegen- Eins (13.) vergaben aus aussichtsreichen Positionen.

Erst in der 30. Minute (kurz nach dem Denzlinger Ausgleich) durften die Lahrer zum ersten Mal jubeln. Einen feinen Steckpass von Violand Kerellaj verwandelte Spoth durch die Beine des Pfullendorfer Keepers zur Führung. Bei diesem Spielstand blieb es zur Pause, in die die Lahrer in der Blitztabelle als Erster gingen.

Pfullendorf trifft per direkter Ecke

Dieser Momentaufnahme währte jedoch nur kurz. Bereits in der 51. Minute trafen die Denzlinger zum 2:1, nach 58. Minuten glichen auch die Pfullendorfer aus – und wie. Ein Eckball wurde länger und länger und senkte sich genau in den Winkel. „Das Ding ist unhaltbar“, kommentierte SC-Trainer Domenico Bologna nach dem Spiel.

Trainer Bologna lobt die Mentalität seines Teams

Der Treffer war der Wachmacher für Pfullendorf, die kurz später sogar in Führung hätten gehen können. Doch der Schlenzer von Silvio Battaglia ging einen halben Meter über das Tor von Jona Leptig. Nach 69. Minuten legten dann die Gastgeber vor – dachten zumindest die 700 Zuschauer. Doch der Treffer von Johannes Wirth wurde aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen. Im direkten Gegenzug trafen die Gäste durch Connor Mitchell zur Führung. Zur gleichen Zeit stellten die Denzlinger auf 3:1 und machten damit einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft.

Konstantin Fries (in Blau) und der SC Lahr spielen Relegation. Foto: Künstle

Die Lahrer dagegen mussten trotz Chancenplus um den Relegationsplatz fürchten. Denn die Teninger drückten in Auggen auf den Ausgleich und hätten mit diesem den Druck auf den Sportclub extrem erhöht. Doch es kam anders: Per Strafstoß stellte Auggen auf 2:0, während der kurz zuvor eingewechselte Gabriel Gallus in der 77. Minute per Handelfmeter ausglich. Spoth machte dann per Traumtor in der 86. Minute alles klar. Aus halblinker Position zirkelte er das Leder aus gut zwölf Metern unhaltbar ins lange Eck.

Unsere Empfehlung für Sie 700 Zuschauer im Stadion So haben die Fans das Saisonfinale beim SC Lahr erlebt Der Verbandsligist SC Lahr hat den Einzug in die Relegation geschafft und darf weiter von der Oberliga träumen. Im Stadion wurde das gefeiert – mit Freibier und Currywurst vom Eventhaus Vetter.

Mit Siegesserie im Rücken in die Relegation

Es folgte grenzenloser Jubel bei den Lahrern, die sich mit dem Sieg aus eigener Kraft für die Relegation qualifizierten – die Teninger 0:3-Niederlage war nur noch Makulatur. Dementsprechend zufrieden war Trainer Bologna nach dem Spiel. „Wir hätten nicht mehr machen können“, sagte er mit Blick auf den Denzlinger Sieg. Er lobte dabei auch die Moral seiner Mannschaft, die nach dem zwischenzeitlichen Rückstand zurückkam. Denn so kann der SC Lahr mit einer starken Siegesserie im Rücken in die Relegation gehen.

Am Donnerstag steht das Relegationshinspiel an

In dieser wartet am Donnerstag der 1. FC Mühlhausen, der in der nordbadischen Verbandsliga Zweiter wurde. Im Kraichgau findet am Donnerstag um 17 Uhr das Hinspiel statt, am Sonntag kommt Mühlhausen nach Lahr. Anpfiff ist ebenfalls um 17 Uhr. Der Sieger spielt dann in zwei Partien gegen den württembergischen Vertreter 1. FC Normannia Gmünd um den letzten Platz in der Oberliga. SC Lahr: Leptig – Si. Zehnle, Sö. Zehnle, Monga, Fries, Wirth, Häußermann (74. Bojang), Kerellaj (74. Gallus), Spoth (90. +2 Schätzle), Moog (90. +4 Gerasch), Lehmann Tore: 1:0 Spoth (30.), 1:1 Gruler (58.), 1:2 Mitchell (70.), 2:2 Gallus (77./HE), 3:2 Spoth (86.).