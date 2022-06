1 Lara Reinhardt (Mitte) entschied das Turnier am Dienstagabend im Finale mit 11:7 gegen Jana Bork (neben Bernd Pacher) für sich. Im Spiel um Platz 3 schlug Anne-Kathrin Obergfell (rechts) knapp ihre Schwester Natalie. Trainer Bernd Pacher schaute natürlich ganz genau hin. Foto: Wiedemann

Die drei Tischtennisplatten sind schnell aufgebaut, die Spiele können beginnen. Dabei konnten die Oberliga-Spielerinnen des TV St. Georgen nicht ahnen, dass es am Dienstagabend zu einem Turnier kommt.















Kurz zuvor, 17.50 Uhr am Parkplatz der Rupertsberghalle. Bernd Pacher stellt sein Auto ab, nimmt die Sporttasche aus dem Kofferraum. "Lange nicht mehr gesehen", sagt der langjährige Coach des Frauen-Oberligisten zur Begrüßung. In der Tat – letztmals hatten wir den TVS-Cracks im Herbst 2019 einen Besuch abgestattet – also vor dem Beginn der Pandemie.