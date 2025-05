Für die Kicker von der Eyach war das Gastspiel in Aalen ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Vizemeisterschaft. Mit einem Punkt im Gepäck konnten die Kicker von der Eyach am Ende zufrieden sein. Im Hinspiel fügte der VfR Aalen beim 1:4 der TSG Balingen eine empfindliche Niederlage zu.

Einige Wechsel in der Startelf

Nur drei Tage nach dem WFV-Pokalerfolg gegen den SGV Freiberg nahm TSC-Coach Murat Isik einige personelle Wechsel vor. So nahmen Marvin Jäger, Denis Latifovic, Pedro Morais, Simon Klostermann und Kike erstmal auf der Bank Platz. In die Startelf rutschten Egemen Sarikaya, Amney Moutassime, Samuel Schneider, Jonas Fritschi und David Zenner.

Colic muss verletzt runter

Nach zehn Minuten musste Balingens Übungsleiter jedoch das erste Mal wechseln. Ivo Colic ging angeschlagen runter. Für ihn kam Denis Latifovic ins Spiel. Und auch Egemen Sarikaya musste nach 33 Minuten runter – allerdings eher aus taktischen Gründen. Für ihn kam Kike in die Partie.

Die Anfangsphase der Partie war sehr ausgeglichen. Im Duell des Tabellenvierten mit dem Zweiten sahen die Zuschauer nur wenige Torchancen. Die beste Gelegenheit für den VfR Aalen vergab Benjamin Kindsvater in der 24. Minute freistehend.

Balingen in der Defensive

Die Balinger Offensivbemühungen blieben zunächst harmlos, Aalen übernahm zunehmend die Initiative. Die Gastgeber agierten etwas zielstrebiger, doch es fehlte die letzte Präzision. So wurden torlos die Seiten gewechselt. In die zweiten 45 Minuten ging es in der Centus-Arena unter Flutlicht. Simon Klostermann kam in die Partie. Samuel Schneider hatte Feierabend. David Zenner setzte die erste Duftmarke für Balingen. Sein fulminanter Schuss rauschte nur knapp am Aalener Tor vorbei. Die TSG zeigte nun ein anderes Gesicht und war gewillt die Partie für sich zu entscheiden.

Schlussviertelstunde ohne Höhepunkte

Das Spitzenspiel wurde nun hitziger. Auf beiden Seiten gab es einige Freistöße. In der 58. Minute kam dann Pedro Morais für Marko Pilic ins Spiel. Der Stürmer hatte in der bisherigen Saison bereits 15 Tore erzielt. Damit führt er das interne Ranking an. Aber auch er sollte in Aalen nicht treffen. Zwei Halbchancen für den VfR gab es in der Schlussphase noch.

TSG Trainer Murat Isik sagte nach dem Schlusspfiff: „Ich ordne das Spiel sehr positiv ein, weil wir wieder zu Null gespielt haben, zum anderen hatten wir auf fünf Positionen gewechselt. Wir hatten insgesamt sechs 20-Jährige in der Startelf, da sind die Abläufe natürlich nicht ganz rund. Damit hatte ich gerechnet. Wir hatten Spielkontrolle, aber ohne Offensiv richtig gefährlich zu sein. Es war aber trotzdem eine gute Leistung. Wir sind glücklich.“

Bei noch zwölf zu vergebenden Punkten und 13 Punkten Vorsprung hat die SG Sonnenhof Großaspach den Meistertitel in der Oberliga Baden-Württemberg nun sicher. Die TSG Balingen ist auf dem besten Weg den 2. Platz und somit die Relegation zu erreichen.